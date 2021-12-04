В «Интере» высказались о трансфере Месси

Экс-футболист сборной Аргентины и миланского «Интера», а ныне вице-президент «нерадзурри» Хавьер Дзанетти высказался насчет возможного трансфера своего соотечественника Лионеля Месси.

«Наш клуб никогда не рассматривал такой вариант. У нас не было возможности подписать Лео из-за тяжелой финансовой ситуации, вызванной пандемией коронавирусной инфекции. Мы даже не думали, что он когда-то покинет «Барселону». Это было очень неожиданно», - приводит слова руководителя ESPN.

Минувшим летом 34-летний аргентинец покинул «Барселону» и на правах свободного агента присоединился к французскому «ПСЖ».