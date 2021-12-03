​Прокуратура изучает трансфер Роналду

Прокуратура продолжает расследование в отношении «Ювентуса» и некоторых руководителей клуба. Клуб подтвердил информацию из СМИ о том, что в рамках расследования прокуратурой будет изучен трансфер Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Туринский клуб получил соответствующее уведомление с постановлением на новый обыск. «Старая синьора» подчёркивает, что клуб продолжает сотрудничество со следствием.

Напомним, что «Ювентус» подозревают в отмывании денег посредством фальсификаций финансовой отчётности.

Криштиану Роналду перешёл из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 14 миллионов евро. В сделке прописаны бонусы в размере 8 миллионов евро.