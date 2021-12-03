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Чемпионат Италии. Серия А

​Агент Кокорина прокомментировал слухи о зимнем трансфере

03 Декабря 2021 • 15:37 Комментировать

В Италии сообщили о том, что Александр Кокорин зимой может отправиться в Россию или ОАЭ. Агент игрока «Фиорентины» Тимофей Бердышев дал комментарий по поводу слухов.

Давая комментарий для sport24, Бердышев несколько раз подчеркнул, что в настоящий момент Кокорин остаётся игроком «Фиорентины, и никакие варианты с зимним трансфером пока не обсуждаются.

При этом агент считает, что если Александр Кокорин всё же будет покидать «Фиорентину», то к нему будет интерес в России.

После январского трансфера в «Фиорентину» Александр Кокорин провёл всего восемь матчей и не забил ни одного гола.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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