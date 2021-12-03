​Агента Роналду могут вызвать на допрос

В отношении «Ювентуса» проводится расследование по подозрению в отмывании денег. В СМИ появлялась информация о том, что в рамках расследования на допрос будет вызван экс-игрок «старой синьоры» Криштиану Роналду. Между тем, на страницах Corriere della Sera сообщается о дом, что допросить могут и агента звездного футболиста Жорже Мендеша.

По данным источника, в имеющихся у следствия телефонных разговорах представитель руководства «Ювентуса» Федерико Керубини говорит о документе, который «не должен существовать».

Предполагается, что Жорже Мендеша могут вызвать на допрос после рождественских каникул.