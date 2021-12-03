Сарри высказался после ничьей 4:4

В четверг вечером «Лацио» и «Удинезе» сыграли вничью со счётом 4:4. После первого тайма римляне проигрывали 1:3, затем они вели 4:3, но в итоге упустили победу. Комментарий по завершению встречи дал рулевой «орлов» Маурицио Сарри.

«Первый тайм в нашем исполнении был хаотичен. Вероятно, ещё сказывалась катастрофическая игра против «Наполи». Но мы отыгрались, а затем, после ответного удаления в составе соперника, сделали счёт 4:3. Казалось, игра окончена…

Есть положительные и отрицательные моменты. Я доволен реакцией команды во втором тайме, потому что в первом тайме мы понятия не имели, что происходит на поле.

Проблема в том, что нам не нужно постоянно реагировать на неудачи. Нужно иметь стабильность в наших действиях и целеустремлённости. Но у нас бывает так, что мы умственно отключаемся», - сказал Сарри Sky Sport Italia.