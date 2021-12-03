В Италии назвали главного претендента на Миранчука

В СМИ не утихают слухи по поводу продолжения карьеры российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. По информации журналистов Corriere dello Sport, главным претендентом на 26-летнего исполнителя считается «Верона». Этот клуб опережает в борьбе за россиянина генуэзский «Дженоа» и «Торино».

Алексей не получает стабильной игровой практики в стане бергамасков, а потому все чаще задумывается над сменой команды. При этом футболист пока не горит желанием возвращаться в РПЛ, где интерес к нему проявляет «Зенит».

Стоит отметить, что Миранчук в последний раз попадал в стартовый состав «Аталанты» 18 сентября.