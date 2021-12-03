«Удинезе» на 90+9 минуте забил четвёртый гол и отобрал победу у «Лацио»

Заключительные матчи 15-го тура чемпионата Италии получаются невероятно драматичными. «Лацио» принимал «Удинезе» и в первом тайме проигрывал со счётом 0:2, а затем и 1:3. Сразу после перерыва римляне быстро отыграли два мяча, к результативному удару Чиро Иммобиле добавились голы Педро и Сергея Милинковича-Савича. На следующей минуте «Лацио» остался вдесятером из-за удаления Патрика, но и у соперника вскоре была красная карточка. В итоге Франческо Ачерби на 79-й минуте принес римлянам победу - 4:3. Тем не менее, на девятой компенсированной минуте Толгай Арслан сделал счет 4:4!
«Лацио» делит шестое место, его соперник - 14-е.
Протокол игры
|17' Гомеш Бету (0:1)
|32' Гомеш Бету (0:2)
|(1:2) Иммобиле Чиро 34'
|44' Молина Науэль (1:3)
|(2:3) Педро Родригес 51'
|(3:3) Милинкович-Савич Сергей 56'
|(4:3) Ачерби Франческо 79'
|90' Арслан Толгай-Али (4:4)
Рейна Пепе • Лаццари Мануэль • Патрик 37' • 57'Ачерби Франческо • Хюсай Эльсейд • Милинкович-Савич Сергей • Катальди Данило 78' ( Дзакканьи Маттиа ( 78') • Альберто Луис 64' ( Башич Тома ( 64') • Андерсон Фелипе 59' ( Раду Стефан ( 59') • Иммобиле Чиро • 40'Педро Родригес
Запасные: Марушич Адам • Вавро Денис • Лукас Лейва • Акпа-Акпро Жан-Даниэль • Адамонис Марюс • Стракоша Томас • Мурики Ведат • Эскаланте Гонсало • Моро Рауль
Сильвестри Марко • Перес Неуэн • Бекао Родриго 29' 75' ( Нюйтинк Брэм ( 75') • Самир Каэтано 87' ( Форестьери Фернандо ( 87') • Удоги Дестини • Молина Науэль 54' • 69'Яяло Мато 63' ( Арслан Толгай-Али ( 63') • Уолас Соуза • Делофеу Херард 75' ( Соппи Брэндон ( 75') • Гомеш Бету • Саксесс Исаак 63' ( Пуссетто Игнасио ( 63')
Запасные: Де Майо Себастьян • Самарджич Лазар • Карнелос Маттео • Паделли Даниэле • Макенго Жан-Виктор • Зеегелаар Марвин • Несторовски Илья
02 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).