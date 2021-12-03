«Удинезе» на 90+9 минуте забил четвёртый гол и отобрал победу у «Лацио»

Заключительные матчи 15-го тура чемпионата Италии получаются невероятно драматичными. «Лацио» принимал «Удинезе» и в первом тайме проигрывал со счётом 0:2, а затем и 1:3. Сразу после перерыва римляне быстро отыграли два мяча, к результативному удару Чиро Иммобиле добавились голы Педро и Сергея Милинковича-Савича. На следующей минуте «Лацио» остался вдесятером из-за удаления Патрика, но и у соперника вскоре была красная карточка. В итоге Франческо Ачерби на 79-й минуте принес римлянам победу - 4:3. Тем не менее, на девятой компенсированной минуте Толгай Арслан сделал счет 4:4!

«Лацио» делит шестое место, его соперник - 14-е.