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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» на 90+9 минуте забил четвёртый гол и отобрал победу у «Лацио»

03 Декабря 2021 • 00:47 Комментировать (2)
Лацио
4:4
Удинезе
окончен

Заключительные матчи 15-го тура чемпионата Италии получаются невероятно драматичными. «Лацио» принимал «Удинезе» и в первом тайме проигрывал со счётом 0:2, а затем и 1:3. Сразу после перерыва римляне быстро отыграли два мяча, к результативному удару Чиро Иммобиле добавились голы Педро и Сергея Милинковича-Савича. На следующей минуте «Лацио» остался вдесятером из-за удаления Патрика, но и у соперника вскоре была красная карточка. В итоге Франческо Ачерби на 79-й минуте принес римлянам победу - 4:3. Тем не менее, на девятой компенсированной минуте Толгай Арслан сделал счет 4:4!

«Лацио» делит шестое место, его соперник - 14-е.

Протокол игры  
Лацио 4:3 Удинезе
    17' Гомеш Бету (0:1)
    32' Гомеш Бету (0:2)
(1:2) Иммобиле Чиро 34'    
    44' Молина Науэль (1:3)
(2:3) Педро Родригес 51'    
(3:3) Милинкович-Савич Сергей 56'    
(4:3) Ачерби Франческо 79'   90' Арслан Толгай-Али (4:4)
Рейна Пепе Лаццари Мануэль Патрик   37'   57' Ачерби Франческо Хюсай Эльсейд Милинкович-Савич Сергей Катальди Данило   78' (Дзакканьи Маттиа (   78') Альберто Луис   64' (Башич Тома (   64') Андерсон Фелипе   59' (Раду Стефан (   59') Иммобиле Чиро   40' Педро Родригес
Запасные: Марушич Адам Вавро Денис Лукас Лейва Акпа-Акпро Жан-Даниэль Адамонис Марюс Стракоша Томас Мурики Ведат Эскаланте Гонсало Моро Рауль
Сильвестри Марко Перес Неуэн Бекао Родриго   29'   75' (Нюйтинк Брэм (   75') Самир Каэтано   87' (Форестьери Фернандо (   87') Удоги Дестини Молина Науэль   54'   69' Яяло Мато   63' (Арслан Толгай-Али (   63') Уолас Соуза Делофеу Херард   75' (Соппи Брэндон (   75') Гомеш Бету Саксесс Исаак   63' (Пуссетто Игнасио (   63')
Запасные: Де Майо Себастьян Самарджич Лазар Карнелос Маттео Паделли Даниэле Макенго Жан-Виктор Зеегелаар Марвин Несторовски Илья
02 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Лацио Удинезе
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
BESTJuventus21
03 Декабря 2021 в 00:53
какая боль, какая боль, 4-4 это сарриболь)
FORZAYOU
03 Декабря 2021 в 00:50
Поножовщина в чистом виде)))
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окончен Торино 2:2 Эмполи
окончен Лацио 4:4 Удинезе
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Сегодня, 03 Декабря
00:47 · Италия. Серия А
«Удинезе» на 90+9 минуте забил четвёртый гол и отобрал победу у «Лацио» 2
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