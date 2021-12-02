«Фиорентина» нашла ещё одного конкурента для Кокорина

«Фиорентина» и «Лилль» уже находятся на завершающих стадиях переговоров по трансферу вингера Жонатана Иконе. Переход будет осуществлен в январе, а итальянцы отдадут за игрока около 15 миллионов.

23-летний футболист, который может сыграть как на фланге, так и на острие атаки, уже согласовал детали личного контракта с «фиалками», передает Sky Sports Italia. Стоит отметить, что к кандидатуре Иконе «Фиорентина» обратилась после того, как не смогла договориться с лидером «Сассуоло» Доменико Беррарди.

В текущем сезоне в активе Иконе два забитых мяча в 21 матчах за «Лилль». Также ранее сообщалось о возможной аренде Борхи Майораля из «Реала», в услугах которого лично заинтересован главный тренер итальянской команды Винченцо Итальяно.