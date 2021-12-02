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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» нашла ещё одного конкурента для Кокорина

02 Декабря 2021 • 16:46 Комментировать (1)
Лилль
...
Труа
1.42 4.80 7.20
04.12 21:00

«Фиорентина» и «Лилль» уже находятся на завершающих стадиях переговоров по трансферу вингера Жонатана Иконе. Переход будет осуществлен в январе, а итальянцы отдадут за игрока около 15 миллионов.

23-летний футболист, который может сыграть как на фланге, так и на острие атаки, уже согласовал детали личного контракта с «фиалками», передает Sky Sports Italia. Стоит отметить, что к кандидатуре Иконе «Фиорентина» обратилась после того, как не смогла договориться с лидером «Сассуоло» Доменико Беррарди.

В текущем сезоне в активе Иконе два забитых мяча в 21 матчах за «Лилль». Также ранее сообщалось о возможной аренде Борхи Майораля из «Реала», в услугах которого лично заинтересован главный тренер итальянской команды Винченцо Итальяно.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Фиорентина Жонатан Иконе
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Комментарии (1)
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Советский
02 Декабря 2021 в 17:11
кокорин - это кто?
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