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Чемпионат Италии. Серия А

«Не Спартаком единым»: Спаллетти дисквалифицирован на два матча Серии А за поведение в игре против «Сассуоло»

02 Декабря 2021 • 15:31 Комментировать
Сассуоло
2:2
Наполи
окончен

Поединок 15-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Сассуоло» сложился для неаполитанцев крайне неудачным образом. Команда упустила победу на последних минутах, потеряла из-за травм троих ключевых футболистов, а также осталась без главного тренера на два ближайших матча первенства.

Местная федерация футбола вынесла наказание Лучано Спаллетти, который был удален в компенсированное время вышеупомянутой встречи за излишнюю эмоциональность. Эксперты посчитали поведение наставника непозволительным, поэту отстранили его сразу на два тура.

Добавим, что «Наполи» пока продолжает лидировать в Серии А, но «Милан» подобрался уже на расстояние в один пункт.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Наполи
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