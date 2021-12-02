«Не Спартаком единым»: Спаллетти дисквалифицирован на два матча Серии А за поведение в игре против «Сассуоло»

Поединок 15-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Сассуоло» сложился для неаполитанцев крайне неудачным образом. Команда упустила победу на последних минутах, потеряла из-за травм троих ключевых футболистов, а также осталась без главного тренера на два ближайших матча первенства.

Местная федерация футбола вынесла наказание Лучано Спаллетти, который был удален в компенсированное время вышеупомянутой встречи за излишнюю эмоциональность. Эксперты посчитали поведение наставника непозволительным, поэту отстранили его сразу на два тура.

Добавим, что «Наполи» пока продолжает лидировать в Серии А, но «Милан» подобрался уже на расстояние в один пункт.