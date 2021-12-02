«Наполи» потерял одного из лидеров команды

«Наполи» лишился ведущего защитника команды Калиду Кулибали. Сенегальский футболист получил повреждение по ходу вчерашнего гостевого поединка против «Сассуоло» (2:2) в рамках 15-го тура чемпионата Италии.

Игрок прошел медицинское обследование, по результатам которого у него была выявлена травма бедра. Из-за этого Кулибали проведет в клубном лазарете две-три недели, об этом рапортует пресс-служба неаполитанского клуба.

В нынешнем сезоне Серии А Калиду принял участие в 14 поединках, забил два гола и сделал две результативные передачи. В его пассиве две желтые карточки и одно удаление.