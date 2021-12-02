Ибрагимович: «Пришло время продлить контракт с «Миланом»

40-летний центрфорвард «Милана» Златан Ибрагимович высказался по поводу возможной пролонгации сотрудничества с итальянским топ-клубом.

«Главный тренер команды Стефано Пиоли заключил новый договор с «россонери». Думаю, пришло мое время пролонгировать сотрудничество с клубом», - приводятся слова звездного нападающего в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Действующий контракт Ибрагимовича с миланским грандом рассчитан до середины 2022 года. Стороны уже обсуждали продление сотрудничества на один год, однако пока сделка не оформлена официально.

В этом сезоне швед забил шесть голов в девяти матчах Серии А.