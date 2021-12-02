«Наполи» рискует потерять сразу троих ключевых игроков из-за травм

Матч против «Сассуоло» сложился для «Наполи» не самым лучшим образом - помимо упущенной победы, по ходу поединка повреждения получили сразу три ключевых футболиста состава, попросив замену.

Первым дискомфорт почувствовал вингер Лоренцо Инсинье и не вышел на второй тайм. Двадцатью минутами позже продолжить встречу не смог уже полузащитник Фабиан Руис. Но, и это оказалось не последней плохой новостью для главного тренера Лучано Спаллетти – на 80-й минуте наставнику вынужденно пришлось снимать с игры основного защитника Калида Кулибали.

Сообщается, что о сроках восстановления всех трех игроков станет известно после детальных медицинских обследований.