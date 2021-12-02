Симоне Индзаги: «Цель «Интера» - оставаться на вершине»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал результат поединка против «Специи» - миланцы добыли уверенную победу со счетом 2:0 и уже вплотную приблизились к «Милану» и «Наполи» в турнирной таблице Серии А.

«Это была важная встреча. Хорошо, что ребятам удалось войти в игру с правильным настроем. Необходимо продолжать в том же духе. Наша цель – оставаться на вершине. Предстоящие туры будут сложными и насыщенными, поэтому немедленно начинаем подготовку», - поделился итальянский специалист на послематчевой пресс-конференции в эфире DAZN.

К слову, «Интер» под руководством Индзаги не проигрывает уже 11 поединков кряду. От лидера «Наполи» миланцев отделяет всего четыре очка.