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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью снова устроил шоу на пресс-конференции – раскритиковал судейство в матче против «Болоньи» и убежал

01 Декабря 2021 • 23:53 Комментировать
Болонья
1:0
Рома
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не в лучшем свое настроении пришел на послематчевую пресс-конференцию по итогам проигранного его командой поединка с «Болоньей». Португалец ответил лишь на первый вопрос журналиста, упрекнул судьей в плохой работе, а под конец посоветовал полузащитнику Николо Дзаньоло уходить в другой чемпионат и покинул зал.

«Теперь нужно думать, как комплектовать состав на субботу, у нас же всем дали желтые карточки. Поздравляю соперника, они боролись и одержали победу. Последнее, что хочу сказать: «Дзаньоло сложно играть в таких условиях в Серии А, ему нужно избегать этих рефери», - подытожил Моуринью свою речь в эфире DAZN.

Отметим, что поражение не позволило римлянам удержаться в списке лидеров внутреннего первенства.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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