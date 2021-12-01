«Интер» уже на втором месте, «Рома» проиграла «Болонье»

«Интер» продолжает стремительно подниматься по турнирной таблице. В 15-м туре «нерадзурри» играли дома против «Специи» и легко одолели аутсайдера - 2:0. На 36-й минуте Роберто Гальярдини открыл счет, а после перерыва Лаутаро Мартинес реализовал пенальти. «Интер» всего в одном очке от лидера.
Гораздо напряженнее прошел матч «Болоньи» и «Ромы». Хозяева поля открыли счет в том же отрезке, что в другой игре, и точный удар Маттиаса Свандберга оказался единственным (1:0). Команда Жозе Моуринью проиграла уже шестой матч в лиге.
Протокол игры
|Интер Милан
|2:0
|Специя
|(1:0) Гальярдини Роберто 36'
|(2:0) Мартинес Лаутаро 58'
Ханданович Самир • Д'Амброзио Данило • Шкриньяр Милан • Димарко Федерико • Дюмфрис Дензел • Гальярдини Роберто 87' ( Видаль Артуро ( 87') • Брозович Марсело 87' ( Весино Матиас ( 87') • Чалханоглу Хакан 69' ( Сенси Стефано ( 69') • Перишич Иван • Корреа Хоакин 74' ( Санчес Алексис ( 74') • Мартинес Лаутаро 44' 73' ( Джеко Эдин ( 73')
Запасные: Mattia Zanotti • Кортиновис Фабио • Карбони Франко • Кордац Алекс • Барелла Николо • Сатриано Мартин
Проведель Иван • Амьен-Аду Кельвен 46' ( Феррер Сальвадор ( 46') • Христов Петко • Эрлич Мартин • Кивиор Якуб • 57'Реца Аркадиуш 46' ( Бастони Симоне ( 46') • Коваленко Виктор 64' ( Бурабия Мехди ( 64') • Сала Джакопо 64' ( Маджоре Джулио ( 64') • Гьяси Эммануэль • Сальседо Эдди 69' ( Верде Даниэле ( 69') • Манай Рей 31'
Запасные: Нзола М'Бала • Колли Эбрима • Зовко Петар • Зут Йерун • Стрелец Давид • Антист Жанис • Николау Димитрис
01 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры
|(1:0) Сванберг Маттиас 35'
Скорупски Лукаш • 87'Сумаоро Адама • Медель Гари • Теате Артур • Ольсен Сков Андреас 80' ( Де Сильвестри Лоренцо ( 80') • Домингес Николас 90' ( Орсолини Риккардо ( 90') • Сванберг Маттиас • Хики Аарон • Сориано Роберто • 38'Барроу Муса 90' ( Виньято Эмануэль ( 90') • Арнаутович Марко 17' ( Сансоне Никола ( 17')
Запасные: Бинкс Луис • Барди Франческо • Nicola Bagnolini • Виола Николас • Ван Хойдонк Сидней • Канджано Джанмарко • Дейкс Митчелл • Сантандер Федерико
Патрисиу Руй • Манчини Джанлука 73' ( Винья Матиас ( 73') • Смоллинг Крис • Ибаньес Рожер • Карсдорп Рик • Верету Жордан 64' ( Кристанте Бриан ( 64') • Диавара Амаду 46' ( Перес Карлес ( 46' ) • 59'Мхитарян Генрих • Эль-Шаарави Стефан 52' ( Шомуродов Элдор ( 52') • Абрахам Тэмми • 45'Дзаньоло Николо 72'
Запасные: Боер Пьетро • Рейнолдс Брайан • Залевский Никола • Бове Эдоардо • Дарбо Эбрима • Калафьори Рикардо • Кумбулла Мараш • Фузато Даниэл
01 декабря. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).