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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» уже на втором месте, «Рома» проиграла «Болонье»

01 Декабря 2021 • 22:26 Комментировать
Болонья
1:0
Рома
окончен

«Интер» продолжает стремительно подниматься по турнирной таблице. В 15-м туре «нерадзурри» играли дома против «Специи» и легко одолели аутсайдера - 2:0. На 36-й минуте Роберто Гальярдини открыл счет, а после перерыва Лаутаро Мартинес реализовал пенальти. «Интер» всего в одном очке от лидера.

Гораздо напряженнее прошел матч «Болоньи» и «Ромы». Хозяева поля открыли счет в том же отрезке, что в другой игре, и точный удар Маттиаса Свандберга оказался единственным (1:0). Команда Жозе Моуринью проиграла уже шестой матч в лиге.

Протокол игры  
Интер Милан 2:0 Специя
(1:0) Гальярдини Роберто 36'    
(2:0) Мартинес Лаутаро 58'    
Ханданович Самир Д'Амброзио Данило Шкриньяр Милан Димарко Федерико Дюмфрис Дензел Гальярдини Роберто   87' (Видаль Артуро (   87') Брозович Марсело   87' (Весино Матиас (   87') Чалханоглу Хакан   69' (Сенси Стефано (   69') Перишич Иван Корреа Хоакин   74' (Санчес Алексис (   74') Мартинес Лаутаро   44'   73' (Джеко Эдин (   73')
Запасные: Mattia Zanotti Кортиновис Фабио Карбони Франко Кордац Алекс Барелла Николо Сатриано Мартин
Проведель Иван Амьен-Аду Кельвен   46' (Феррер Сальвадор (   46') Христов Петко Эрлич Мартин Кивиор Якуб   57' Реца Аркадиуш   46' (Бастони Симоне (   46') Коваленко Виктор   64' (Бурабия Мехди (   64') Сала Джакопо   64' (Маджоре Джулио (   64') Гьяси Эммануэль Сальседо Эдди   69' (Верде Даниэле (   69') Манай Рей   31'
Запасные: Нзола М'Бала Колли Эбрима Зовко Петар Зут Йерун Стрелец Давид Антист Жанис Николау Димитрис
01 декабря. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
Протокол игры  
Болонья 1:0 Рома
(1:0) Сванберг Маттиас 35'    
Скорупски Лукаш   87' Сумаоро Адама Медель Гари Теате Артур Ольсен Сков Андреас   80' (Де Сильвестри Лоренцо (   80') Домингес Николас   90' (Орсолини Риккардо (   90') Сванберг Маттиас Хики Аарон Сориано Роберто   38' Барроу Муса   90' (Виньято Эмануэль (   90') Арнаутович Марко   17' (Сансоне Никола (   17')
Запасные: Бинкс Луис Барди Франческо Nicola Bagnolini Виола Николас Ван Хойдонк Сидней Канджано Джанмарко Дейкс Митчелл Сантандер Федерико
Патрисиу Руй Манчини Джанлука   73' (Винья Матиас (   73') Смоллинг Крис Ибаньес Рожер Карсдорп Рик Верету Жордан   64' (Кристанте Бриан (   64') Диавара Амаду   46' (Перес Карлес (   46'   59') Мхитарян Генрих Эль-Шаарави Стефан   52' (Шомуродов Элдор (   52') Абрахам Тэмми   45' Дзаньоло Николо   72'
Запасные: Боер Пьетро Рейнолдс Брайан Залевский Никола Бове Эдоардо Дарбо Эбрима Калафьори Рикардо Кумбулла Мараш Фузато Даниэл
01 декабря. Стадион "Ренато Далл'Ара" (Болонья).

 

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окончен Болонья 1:0 Рома
окончен Интер Милан 2:0 Специя
Идет 47 минута Дженоа 0:2 Милан 5.2 4.2 1.64
Идет 49 минута Сассуоло 0:0 Наполи 4.1 4 1.83
02.12  20:30 Торино ... Эмполи 1.73 4 4.7
02.12  22:45 Лацио ... Удинезе 1.61 4.3 5.4
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