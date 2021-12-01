«Интер» уже на втором месте, «Рома» проиграла «Болонье»

«Интер» продолжает стремительно подниматься по турнирной таблице. В 15-м туре «нерадзурри» играли дома против «Специи» и легко одолели аутсайдера - 2:0. На 36-й минуте Роберто Гальярдини открыл счет, а после перерыва Лаутаро Мартинес реализовал пенальти. «Интер» всего в одном очке от лидера.

Гораздо напряженнее прошел матч «Болоньи» и «Ромы». Хозяева поля открыли счет в том же отрезке, что в другой игре, и точный удар Маттиаса Свандберга оказался единственным (1:0). Команда Жозе Моуринью проиграла уже шестой матч в лиге.