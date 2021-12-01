Ибрагимович: Если бы запросы Доннаруммы удовлетворили, он бы никуда не уходил

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович выразил своё мнение по поводу свиста фанатов итальянского клуба в адрес вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, который перешёл из "Милана" в "ПСЖ".

Швед считает, что голкипер мог не менять команду, если бы получил то, о чем просил.

«Он отличный игрок. Если бы его запросы удовлетворили, он бы никуда не уходил.

Теперь ему надо приложить максимум усилий, чтобы стать основным стражем ворот «ПСЖ». Он сильнее своих конкурентов», – цитирует Ибрагимовича Corriere.it.

Напомним, 1 декабря «ПСЖ» в чемпионате Франции примет «Ниццу».