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Чемпионат Италии. Серия А

​Сарри: «На разминке перед игрой с «Наполи» мы уже знали, что проиграем»

01 Декабря 2021 • 19:48 Комментировать

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри заявил, что реализация футбольного проекта требует времени.

«Важно иметь чёткие идеи. «Ливерпуль» с Юргеном Клоппом стал побеждать не сразу. Первый сезон они закончили на 11 месте, второй – на 8. Нужно смотреть более широко. Я не Клопп, это понятно. Проблема не в тактике. Нам нужно перезарядиться после утомительного момента», - сказал Сарри на пресс-конференции.

«Современный футбол – это проблема, мы играем каждые три дня. Это проблема не тактическая, а моральная. Нервная система истощается. В воскресенье во время разминки перед игрой с «Наполи» мы уже знали, что проиграем. Это было очевидно. Это разочаровало меня», - отметил тренер «Лацио».

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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