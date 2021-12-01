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Чемпионат Италии. Серия А

​Названо условие, при котором Миранчук уйдёт из «Аталанты» зимой

01 Декабря 2021 • 18:44 Комментировать
Аталанта
4:0
Венеция
окончен

Во вторник Алексей Миранчук провёл 13 минут после выхода на замену в игре «Аталанты» против «Венеции». Для российского хавбека это было первое появление на футбольном поле с 27 октября.

Алексей Миранчук хочет играть больше, и если до конца декабря его ситуация в «Аталанте» не изменится, игрок отправится в аренду в другой клуб Европы. Соответствующая договорённость существует между сторонами, о чём сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что Алексей Миранчук настроен продолжать играть в Европе. Возвращение в чемпионат России футболиста не интересует.

В сезоне 2021/2022 Алексей Миранчук провёл на поле всего 228 минут в девяти матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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