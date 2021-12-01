​Ибрагимович: «Никто не может отнять у «Ювентуса» чемпионства 2005 и 2006 годов»

Из-за известного громкого скандала с договорными матчами «Ювентус» был официально лишён титулов чемпиона Италии за 2005 и 2006 год. Впрочем, Златан Ибрагимович, который в те годы защищал цвета «старой синьоры», имеет своё мнение на этот счёт.

«Мы выиграли эти Скудетто, и никто не может отнять их у «Ювентуса». Никто не сможет стереть пот, усталость, страдания, травмы, голы. Когда мне говорят, что я выиграл 11 чемпионских титулов, я их поправляю, ведь я выиграл 13», - высказался Ибрагимович в интервью для Corriere della Sera.

Напомним, что в 2006 году «Ювентус» был сослан в Серию Б.