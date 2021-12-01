Ибрагимович рассказал о сорвавшемся трансфере в «Наполи»

Звезда мирового футбола Златан Ибрагимович рассказал, что мог оказаться в «Наполи» после возвращения из МЛС.

«Мне надоели Штаты, и агент предложил вернуться в Италию. Мы провели переговоры с «Наполи» и достигли соглашения. Однако затем руководство клуба отправило в отставку Карло Анчелотти.

После этого мое мнение поменялось, и я решил вернуться в «Милан». Этот клуб я хорошо знаю, плюс мне очень нравится город», - приводит слова 40-летнего шведа Corriere della Sera.

Златан вернулся в «Милан» в январе прошлого года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2021/2022.