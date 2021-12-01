​Моуринью: Сократить разрыв от лучших – уже хорошо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался по поводу своих задач в клубе на ближайшее будущее.

«Нам нужен сильный менталитет, нам нужна решительная команда, которая хочет преуспеть», - сказал Моуринью на пресс-конференции.

«Лига – это не шоссе. Здесь возможны травмы, дисквалификации и так далее. Если мы сможем быть рядом с такими командами как «Аталанта», «Милан» и «Наполи» - это уже будет хорошо. И это очень мотивирует. Если наше отставание будет составлять 7 очков вместо 30, это даст нам другое ощущение и понимание того, что мы работаем правильно», - отметил наставник «Ромы».

В среду вечером «Рома» сыграет против «Болоньи» на выезде.