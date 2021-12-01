Ибрагимович: «Я стал проблемой, которую не смог решить Гвардиола»

Шведский форвард Златан Ибрагимович, ныне выступающий в итальянском чемпионате за «Милан», вспомнил о сотрудничестве с Хосепом Гвардиолой. Нападающий и тренер пересеклись в каталонской «Барселоне».

«Пеп никогда меня не понимал. Гвардиола хотел спланировать абсолютно все, что я должен был делать на футбольном поле. Ему не нравятся индивидуальные футболисты. Я стал для него проблемой, которую он так и не смог решить. Поэтому я ушел из «Барсы», - приводит слова 40-летнего бомбардира портал Goal.com.

Напомним, что Ибрагимович защищал цвета «Барселоны» с 2009 по 2011 год.