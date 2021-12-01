Джан Пьеро Гасперини действительно подписал новый контракт с «Аталантой». Информацию подтвердил директор клуба Лука Перкасси, который давал комментарий для итальянского Sky Sport.

По словам Перкасси, договорённость с Гасперини была достигнута ещё летом, а во вторник утром стороны завершили оформление документов. Новое трудовое соглашение тренера рассчитано до конца июня 2024 года и включает в себя возможность продления на сезон 2024/2025.

«Гасперини – подходящий человек для нашего проекта», - высказался Перкасси.

Джан Пьеро Гасперини работает у руля «Аталанты» с лета 2016 года. Под руководством этого тренера бергамаски добились серьёзного прогресса. В последние годы они регулярно выступают в Лиге чемпионов.