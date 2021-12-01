Влахович повторил достижение Роналду

Сербский форвард Душан Влахович, который является одноклубником россиянина Александра Кокорина по «Фиорентине», успешно выступает в нынешнем году.

Как информирует Opta Sports, за календарный год 21-летний нападающий уже наколотил 29 голов в итальянском чемпионате. Влахович повторил достижение Гонсало Игуаина, Криштиану Роналду и Эрнана Креспо.

В СМИ давно ходят слухи о скором уходе Душана из флорентийского клуба. Заинтересованность в его услугах проявляют многие европейские гранды. Речь идет о туринском «Ювентусе», «Милане», французском «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и лондонском «Тоттенхэме».