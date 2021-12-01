​«Ювентус» выиграл всухую два гостевых матча Серии А кряду – такого не было почти три года

Во вторник «Ювентус» порадовал армию своих фанатов гостевой победой над «Салернитаной» с результатом 2:0. «Старой синьоре» удалось выиграть и при этом не пропустить в двух выездных играх Серии А кряду – ранее туринцы победили на поле «Лацио» (тоже 2:0).

«Ювентус» смог выиграть два гостевых матча Серии А подряд всухую впервые с февраля 2019 года. Тогда «старая синьора» обыгрывала на выезде «Сассуоло» (3:0) и «Болонью» (1:0).

На текущую минуту «Ювентус» занимает только седьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Ближайший матч команда Массимилиано Аллегри проведёт 5 декабря против «Дженоа» на своём поле.