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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» выиграл всухую два гостевых матча Серии А кряду – такого не было почти три года

01 Декабря 2021 • 09:09 Комментировать
Салернитана
0:2
Ювентус
окончен

Во вторник «Ювентус» порадовал армию своих фанатов гостевой победой над «Салернитаной» с результатом 2:0. «Старой синьоре» удалось выиграть и при этом не пропустить в двух выездных играх Серии А кряду – ранее туринцы победили на поле «Лацио» (тоже 2:0).

«Ювентус» смог выиграть два гостевых матча Серии А подряд всухую впервые с февраля 2019 года. Тогда «старая синьора» обыгрывала на выезде «Сассуоло» (3:0) и «Болонью» (1:0).

На текущую минуту «Ювентус» занимает только седьмое место в турнирной таблице итальянского чемпионата. Ближайший матч команда Массимилиано Аллегри проведёт 5 декабря против «Дженоа» на своём поле.  

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Ювентус
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