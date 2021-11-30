«Аталанта» и Гасперини договорились о продлении сотрудничества

После победного для «Аталанты» матча над «Венецией» (4:0) появилась информация о достигнутой договоренности между клубом и главным тренером Джан Пьеро Гасперини по поводу пролонгации трудового договора. Оказывается, стороны уже уладили все детали будущего сотрудничества.

В своем «Твиттере» журналист Николо Скира написал, что новый контракт итальянского специалиста будет рассчитан до лета 2024 года с возможностью продления еще на один сезон. Отмечается, что вице-президент клуба Лука Перкасси анонсировал официальную презентацию на ближайшие дни.

Добавим, что при Гасперини «Аталанте» удалось выйти на ведущие роли в Серии А, а также стать конкурентоспособным коллективом на международной арене.