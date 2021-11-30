«Свершилось!»: Миранчук впервые за семь матчей получил игровую практику в «Аталанте»

К недавнему времени уже начало складываться впечатление, что в «Аталанте» забыли о существовании российского полузащитника Алексея Миранчука – футболист шесть матчей кряду просидел на скамейке для запасных.

В запасе игрок начал и поединок против «Венеции» в рамках Серии А, но под конец встречи наконец-то получил свою игровую практику. Миранчук вышел на поле на 77-й минуте, когда команда из Бергамо уже сняла вопросы все вопросы о победителе противостояния – к тому моменту «Аталанта» вела в счете 4:0.

Стоит отметить, что теперь все активнее распространяются слухи о возможной аренде россиянина в зимнее трансферное окно. Среди претендентов – некоторые коллективы чемпионата Италии и питерский «Зенит».