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Чемпионат Италии. Серия А

«Свершилось!»: Миранчук впервые за семь матчей получил игровую практику в «Аталанте»

30 Ноября 2021 • 22:20 Комментировать
Аталанта
4:0
Венеция
окончен

К недавнему времени уже начало складываться впечатление, что в «Аталанте» забыли о существовании российского полузащитника Алексея Миранчука – футболист шесть матчей кряду просидел на скамейке для запасных.

В запасе игрок начал и поединок против «Венеции» в рамках Серии А, но под конец встречи наконец-то получил свою игровую практику. Миранчук вышел на поле на 77-й минуте, когда команда из Бергамо уже сняла вопросы все вопросы о победителе противостояния – к тому моменту «Аталанта» вела в счете 4:0.

Стоит отметить, что теперь все активнее распространяются слухи о возможной аренде россиянина в зимнее трансферное окно. Среди претендентов – некоторые коллективы чемпионата Италии и питерский «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Алексей Миранчук
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окончен Аталанта 4:0 Венеция
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