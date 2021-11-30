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Чемпионат Италии. Серия А

Камбьяссо: «Я перестал верить в «Золотой мяч» ещё в 2010 году, когда в топ-30 не оказалось Диего Милито»

30 Ноября 2021 • 21:02 Комментировать (3)
Интер Милан
...
Специя
1.22 6.70 12.00
Через 20 ч. 12 мин.

Бывший полузащитник миланского «Интера» Эстебан Камбьяссо отказался комментировать результаты голосования в номинации за лучшего футболиста по итогам 2010 года. Аргентинец подметил, что уже давно всерьез не воспринимает данную награду.

«Я окончательно перестал верить в «Золотой мяч» еще в 2010 году. Это произошло в тот день, когда я узнал, что Диего Милито не оказалось в топ-30 списка. Представляете? Не в топ-5, не в топ-10, а даже в таком расширенном рейтинге! Я сказал, что больше ничего не понимаю в этих опросах», - цитирует экс-игрока Sky Sports Italia.

Напомним, что в том году «Интер» взял требл вместе с Жозе Моуринью, а нападающий Милито стал лучшим бомбардиром команды, отличившись также дублем в финале Лиги чемпионов против «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эстебан Камбьяссо Диего Милито
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Kalibr
30 Ноября 2021 в 22:32
В эту награду с того года и не верят, т.к. в 2010-м аргентинец был максимум пятым или ниже, т.к. Форлан, Снейдер, Хави и Иньеста были лучшими.А когда должен был быть Ван Дейк?!Левандовски заслужил второй год подряд!!! Арг показывает игру Дзюбы второй год, типа есть имя, давай просто помелькаю в СМИ, неважно как, могу писей помахать.
Underdog !
30 Ноября 2021 в 21:12
Важна медийность и пиар
ЮвиК
30 Ноября 2021 в 21:11
Пресса - это полуслепая одноглазая старуха которая видит только руку которая ее кормит. Объективности эта награда просто не достойна.
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