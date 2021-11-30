Камбьяссо: «Я перестал верить в «Золотой мяч» ещё в 2010 году, когда в топ-30 не оказалось Диего Милито»

Бывший полузащитник миланского «Интера» Эстебан Камбьяссо отказался комментировать результаты голосования в номинации за лучшего футболиста по итогам 2010 года. Аргентинец подметил, что уже давно всерьез не воспринимает данную награду.

«Я окончательно перестал верить в «Золотой мяч» еще в 2010 году. Это произошло в тот день, когда я узнал, что Диего Милито не оказалось в топ-30 списка. Представляете? Не в топ-5, не в топ-10, а даже в таком расширенном рейтинге! Я сказал, что больше ничего не понимаю в этих опросах», - цитирует экс-игрока Sky Sports Italia.

Напомним, что в том году «Интер» взял требл вместе с Жозе Моуринью, а нападающий Милито стал лучшим бомбардиром команды, отличившись также дублем в финале Лиги чемпионов против «Баварии».