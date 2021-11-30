В «Торино» ответили на слухи о возможной аренде Алексея Миранчука

Во вторник, 30-го ноября, итальянские СМИ снова поделились инсайдерской информацией о якобы заинтересованности со стороны одной из команд Серии А в аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. На этот раз журналисты указали на «Торино».

Правда, в самом клубе тут же опровергли эти слухи. Спортивный директор Давиде Ваньяти в разговоре со Sport24 заявил, что подобные догадки прессы не соответствуют реальности.

Также стоит упомянуть, что пару недель назад состоялась встреча между представителями игрока и руководством «Аталанты». Согласно различным источникам, сторонами было принято решение не отпускать россиянина ближайшей зимой.