Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 539 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

В «Торино» ответили на слухи о возможной аренде Алексея Миранчука

30 Ноября 2021 • 20:51 Комментировать
Аталанта
2:0
Венеция
1.23 6.40 12.00
1-й тайм

Во вторник, 30-го ноября, итальянские СМИ снова поделились инсайдерской информацией о якобы заинтересованности со стороны одной из команд Серии А в аренде полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. На этот раз журналисты указали на «Торино».

Правда, в самом клубе тут же опровергли эти слухи. Спортивный директор Давиде Ваньяти в разговоре со Sport24 заявил, что подобные догадки прессы не соответствуют реальности.

Также стоит упомянуть, что пару недель назад состоялась встреча между представителями игрока и руководством «Аталанты». Согласно различным источникам, сторонами было принято решение не отпускать россиянина ближайшей зимой.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Торино Аталанта Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 30 минута Аталанта 2:0 Венеция
Идет 27 минута Фиорентина 1:1 Сампдория
30.11  22:45 Салернитана ... Ювентус 7.2 5 1.42
30.11  22:45 Верона ... Кальяри 1.72 4 4.8
01.12  20:30 Болонья ... Рома 3.45 3.9 2.02
01.12  20:30 Интер Милан ... Специя 1.19 7.8 14
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Ноября
20:51 · Италия. Серия А
В «Торино» ответили на слухи о возможной аренде Алексея Миранчука
20:43 · Италия. Серия А
У «Ювентуса» 18 голов после 14 туров Серии А – в прошлом сезоне один Роналду на этом отрезке уже забил 15 1
20:05 · Италия. Серия А
«Аталанта» - «Венеция»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
19:48 · Италия. Серия А
​Шевченко высказался перед игрой с родным «Миланом»
18:01 · Италия. Серия А
​«Торино» хочет заполучить Миранчука слухи
15:37 · Италия. Серия А
​Сарри договорился о продлении контракта с «Лацио» после поражения 0:4
14:48 · Италия. Серия А
​Люди Аньелли – о расследовании в отношении «Ювентуса»: «Только Кальчополи хуже этого» 3 слухи
14:40 · Италия. Серия А
​«Наполи» и сборная Аргентины могут провести матч в память о Марадоне
14:32 · Италия. Серия А
​Возвращение Госенса на поле откладывается
13:46 · Англия. Премьер-лига
​Салах: «Игра в Серии А помогла мне»
12:52 · Англия. Премьер-лига
Кепа может воссоединиться с Сарри в «Лацио» слухи
11:50 · Италия. Серия А
​«Наполи» предложит Мертенсу контракт с понижением зарплаты вдвое 1 слухи
11:47 · Италия. Серия А
Жоржиньо доволен третьим местом в голосовании за «Золотой мяч» 2
11:07 · Англия. Премьер-лига
«Интер» интересуется защитником «Челси»
10:48 · Италия. Серия А
Тотти не согласен с итогами голосования за «Золотой мяч» 1
Все новости
Рекомендуем