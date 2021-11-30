Полузащитник Алексей Миранчук совсем не получает игровой практики в «Аталанте». В последний раз россиянин выходил на поле 27 октября, когда он сыграл 12 минут в матче против «Сампдории». С тех пор Миранчук просиживал по 90 минут в запасе в каждом из шести матчей бергамасков.

В «Аталанте» недавно говорили, что как минимум до лета Миранчук не уйдёт, но слухи связывают игрока с другими клубами. По данным Calcio Mercato, заполучить российского хавбек хочет «Торино». «Быки» хотят взять Миранчука в аренду с правом дальнейшего выкупа.

«Торино» на текущий момент располагается на тринадцатой позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.