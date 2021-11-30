​Сарри договорился о продлении контракта с «Лацио» после поражения 0:4

Воскресное поражение от «Наполи» со счётом 0:4 не пошатнуло позиций Маурицио Сарри на тренерском мостике «Лацио». Как сообщает журналист и инсайдер Николо Скира на своей страничке в «Твиттере», 62-летний специалист договорился о новом контракте с римским клубом. Трудовое соглашение будет рассчитано до конца сезона 2024/2025.

Маурицио Сарри принял «Лацио» минувшим летом. Под руководством этого тренера команда провела 18 матчей, которых отпраздновала 8 побед при 4 ничьих и 6 поражениях. На текущий момент римские «орлы» располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице Серии А.