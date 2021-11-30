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Чемпионат Италии. Серия А

​Люди Аньелли – о расследовании в отношении «Ювентуса»: «Только Кальчополи хуже этого» слухи

30 Ноября 2021 • 14:48 Комментировать (2)

В отношении «Ювентуса» проводится расследование – руководителей клуба подозревают в отмывании денег. Между тем, La Repubblica сообщает на своих страницах о подслушанном телефонном разговоре между людьми президента туринского клуба Андреа Аньелли.

«Только Кальчополи хуже этого», - сказал в разговоре один человек другому, если верить источнику.

Кальчополи – известный скандал с договорными матчами в Италии, вспыхнувший в 2006 году. Полиция выявила факты договорных матчей, и ряд клубов столкнулся с суровыми санкциями. Сильнее всех пострадал «Ювентус» - команду отправили в Серию Б и лишили двух чемпионских титулов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Аньелли
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Zenituwka
30 Ноября 2021 в 15:14
Пару лет назад, я предсказывал новое расследование по Ювентусу. Тогда многие посмеялись... А вот оно как все на самом деле..
Tavadi
30 Ноября 2021 в 15:14
что значит подслушанный разговор? опять мерда за старое взялась. Аньелли, покажи уже что ты мужик, засуди этих клеветников мошенников! или Италия прогнила насквозь
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