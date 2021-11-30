В отношении «Ювентуса» проводится расследование – руководителей клуба подозревают в отмывании денег. Между тем, La Repubblica сообщает на своих страницах о подслушанном телефонном разговоре между людьми президента туринского клуба Андреа Аньелли.

«Только Кальчополи хуже этого», - сказал в разговоре один человек другому, если верить источнику.

Кальчополи – известный скандал с договорными матчами в Италии, вспыхнувший в 2006 году. Полиция выявила факты договорных матчей, и ряд клубов столкнулся с суровыми санкциями. Сильнее всех пострадал «Ювентус» - команду отправили в Серию Б и лишили двух чемпионских титулов.