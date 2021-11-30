​«Наполи» и сборная Аргентины могут провести матч в память о Марадоне

В средине декабря в Саудовской Аравии пройдёт так называемый Кубок Диего Марадоны – матч между «Барселоной» и «Бока Хуниорс». В Италии были удивлены тем, что в проекте со столь громким названием никак не поучаствует «Наполи». Впрочем, президент итальянского клуба Аурелио де Лаурентис имеет свои планы.

«Мы работаем с министром иностранных дел и послом Аргентины, чтобы провести матч 24 мая 2022 года. Речь о матче «Наполи» против сборной Аргентины. Назовём его «Первый кубок Диего Марадоны», - слова де Лаурентиса приводит Il Corriere dello Sport.

Напомним, что Диего Марадона ушёл из жизни 25 ноября 2020 года.