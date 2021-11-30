​Возвращение Госенса на поле откладывается

Робин Госенс в последний раз играл за «Аталанту» в конце сентября. В Бергамо надеялись, что левый полузащитник сборной Германии, недавно возобновивший занятия и постепенно увеличивающий нагрузки, скоро вернётся в строй, но его возвращение откладывается.

Как сообщает Sky Sport Italia, во время тренировки у Госенса возникла другая проблема в том же месте – в подколенном сухожилии. Вероятно, 27-летний футболист не сможет помочь «Аталанте» до конца календарного года.

В сезоне 2021/2022 Робин Госенс успел провести 8 матчей. В них немец записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.