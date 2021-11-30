Тотти не согласен с итогами голосования за «Золотой мяч»

Экс-нападающий сборной Италии Франческо Тотти, который провел всю карьеру в составе «Ромы», отреагировал на итоги голосования за «Золотой мяч». По его мнению, награду больше всех заслужил нападающий Роберт Левандовски.

«Уже все привыкли, что награду получают Лионель Месси или Криштиану Роналду. Но я бы в этом году отдал ее Роберту», - передает слова Франческо Football-Italia.

Месси в седьмой раз стал обладателем «Золотого мяча». В голосовании он обогнал Левандовски на 33 балла.

В уходящем году Лео вместе со сборной Аргентины стал триумфатором Кубка Америки. Это первый трофей для 34-летнего форварда с национальной командой.