​В «Милане» не планируют усиливаться зимой

В четырнадцати турах чемпионата Италии «Милан» потерял 10 очков, причём 8 из них – в трёх последних турах. Есть мнение, что «россонери» «поплыли», и ближайшие туры должны показать, правда ли это.

Между тем, директор «Милана» Паоло Мальдини ответил вопрос по поводу возможного усиления состава команды в зимнее трансферное окно.

«Наша команда конкурентоспособна. Я не думаю, что мы кого-то подпишем, но мы работаем над продлениями контрактов», - высказался Мальдини для Sky Sport Italia.

Ближайший матч чемпионата Италии «Милан» проведёт 1 декабря. В первый день зимы команды Стефано Пиоли сыграет против «Дженоа» на выезде.