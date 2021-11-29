​Дани Алвес рассказал, кому бы вручил «Золотой мяч» - не Месси, и не Левандовски

Вернувшийся в «Барселону» Дани Алвес высказал своё мнение по поводу того, кто должен получить «Золотой мяч». Престижная награда найдёт своего обладателя уже в понедельник вечером. Церемония стартует в 22:30 по московскому времени.

«Золотой мяч» в этом году заслуживает Кристиан Эриксен. За то, через что он прошёл. Это был бы сильный посыл для всего футбольного мира, люди стали бы более чуткими.

Месси – лучший, он был лучшим 20 лет, но для всех было бы хорошо, если бы «Золотой мяч» достался Эриксену», - сказал Алвес Sky Sport Italia.

Напомним, что на старте Евро-2020 Кристиан Эриксен перенёс остановку сердца.

Следить за ходом церемонии вручения «Золотого мяча» можно в текстовой трансляции.