​«Ювентус» хотят снова сослать в Серию Б

В отношении «Ювентуса» проводится расследование – статусный итальянский клуб мог заниматься отмыванием денег. Между тем, президент CODACONS, итальянской ассоциации защиты прав потребителей, Марко Донцелли рассказал о суровых санкциях, с которыми может столкнуться «старая синьора».

«Помимо индивидуальных наказаний, клуб тоже должен быть наказан. Чтобы защитить тысячи фанатов, мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и Федеральную прокуратуру. Будем просить перевести «Ювентус» в Серию Б и лишить клуб чемпионских титулов за годы, когда клуб занимался незаконными операциями», - сказал Донцелли TuttoMercatoWeb.

Стоит сказать, что CODACONS связана с Национальным олимпийским комитетом Италии.

Напомним, что «Ювентус» выступал в Серии Б в сезоне 2006/2007 после скандала с договорными матчами.