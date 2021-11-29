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Чемпионат Италии. Серия А

​«Ювентус» хотят снова сослать в Серию Б

29 Ноября 2021 • 16:29 Комментировать (3)

В отношении «Ювентуса» проводится расследование – статусный итальянский клуб мог заниматься отмыванием денег.  Между тем, президент CODACONS, итальянской ассоциации защиты прав потребителей, Марко Донцелли рассказал о суровых санкциях, с которыми может столкнуться «старая синьора».

«Помимо индивидуальных наказаний, клуб тоже должен быть наказан. Чтобы защитить тысячи фанатов, мы подадим жалобу в антимонопольный комитет и Федеральную прокуратуру. Будем просить перевести «Ювентус» в Серию Б и лишить клуб чемпионских титулов за годы, когда клуб занимался незаконными операциями», - сказал Донцелли TuttoMercatoWeb.

Стоит сказать, что CODACONS связана с Национальным олимпийским комитетом Италии.

Напомним, что «Ювентус» выступал в Серии Б в сезоне 2006/2007 после скандала с договорными матчами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Sergo
29 Ноября 2021 в 17:59
По губам ему проводят, и всё! Мечтатель...
Alex1972
29 Ноября 2021 в 17:07
Гелевый нагадил и вовремя сбежал... МЮ ждёт тоже самое...Хе...
Id152079006
29 Ноября 2021 в 16:46
Знатно!!!
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