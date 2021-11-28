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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро Мартинес: «Хочу в будущем стать символом «Интера»

28 Ноября 2021 • 19:16 Комментировать
Венеция
0:2
Интер Милан
окончен

Ровно месяц назад «Интер» объявил о пролонгации соглашения с нападающим команды Лаутаро Мартинесом. После матча с «Венецией» аргентинский игрок снова заговорил о своем будущем, подчеркнув, что решение остаться в Милане было принято им неспроста.

«Я хочу стать символом «Интера». Я пришел сюда в 2018 году и с того момента я отдавал всего себя этой футболке. Теперь на ней есть нашивка победителя Серии А, которую я намерен продолжать защищать. Нам нужно удерживать ту игровую форму, которая есть сейчас. Мы становимся более опытными и терпеливыми от матчу к матчу, что помогло впервые за долгое время выйти в плей-офф Лиги чемпионов», - сказал Лаутаро в эфире DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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