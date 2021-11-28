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Чемпионат Италии. Серия А

​«Интер» на днях продлит контракт с Брозовичем

28 Ноября 2021 • 10:36 Комментировать
Венеция
0:2
Интер Милан
окончен

«Интер» на днях объявит о подписании нового контракта с полузащитником Марсело Брозовичем. Действующий трудовой договор 29-летнего хорвата рассчитан до конца июня 2022 года, и стороны хотят продлить сотрудничество.

Как сообщает на своей страничке в «Твиттере» известный журналист и инсайдер Николо Скира, «Интер» уже согласовал с Брозовичем контракт до конца сезона 2024/2025. Заработная плата хорвата по новому соглашению составит 6 миллионов евро за сезон.

Марсело Брозович проводит в «Интере» шестой сезон. Всего за «нерадзурри» хорватский хавбек сыграл 260 матчей, в которых забил 26 голов и отдал 35 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович
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