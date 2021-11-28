​«Ювентус» подтвердил, что прокуратура начала расследование в отношении клуба

«Ювентус» выпустил заявление, в котором подтвердил, что прокуратура начала расследование в отношении клуба и некоторых его сотрудников – нынешних и бывших. Так, в частности, в деле фигурируют президент клуба Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед. Расследование касается доходов от прав на регистрацию футболистов.

«Ювентус» сотрудничает со следствием, отмечая при этом, что клуб действовал в соответствии с законами и нормативными актами.

Ранее в Италии сообщили, что руководители «Ювентуса» подозреваются в отмывании крупной суммы денег.

Напомним, что в субботу «Ювентус» проиграл «Аталанте» на своём поле – 0:1.