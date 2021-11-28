​Индзаги: «Люди говорили, что это будет переходный сезон для «Интера»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после гостевой победы над «Венецией» со счётом 2:0.

«Это была хорошая игра. Мы показали характер. Единственный минус заключается в том, что мы должны были забивать второй гол раньше. «Венеция» - один из сюрпризов сезона, и оставлять вопрос о результате матча открытым до самого конца – нехорошо.

Люди говорили, что это будет переходный сезон для «Интера», говорили о спасении клуба, но я приехал в клуб, который меня поддерживает, и увидел замечательную команду. Мы привлекли игроков, подходящих для этого проекта. Мы уже вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов и будем бороться с «Реалом» за первое место в группе», - сказал Индзаги итальянскому Sky.