«Интер» скромно, но заслуженно победил в дождливой Венеции

В 14-м туре Серии А «Интер» приехал в гости к «Венеции» и под проливным дождём обстреливал чужие ворота. Несмотря на обилие попыток, реально опасными были немногие, включая дальний удар Хакана Чалханоглу на 34-й минуте, который стал единственным результативным в поединке в основное время. У соперника ближе всех к успеху был Маттиа Араму, но спасти свою команду ему не удалось. На шестой компенсированной минуте гости забили 11-метровый, который особо ничего не изменил.

«Интер» победил со счетом 2:0 и подобрался к лидерам на расстояние в одно очко.