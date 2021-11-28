«Интер» скромно, но заслуженно победил в дождливой Венеции

В 14-м туре Серии А «Интер» приехал в гости к «Венеции» и под проливным дождём обстреливал чужие ворота. Несмотря на обилие попыток, реально опасными были немногие, включая дальний удар Хакана Чалханоглу на 34-й минуте, который стал единственным результативным в поединке в основное время. У соперника ближе всех к успеху был Маттиа Араму, но спасти свою команду ему не удалось. На шестой компенсированной минуте гости забили 11-метровый, который особо ничего не изменил.
«Интер» победил со счетом 2:0 и подобрался к лидерам на расстояние в одно очко.
Протокол игры
|Венеция
|0:2
|Интер Милан
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34' Чалханоглу Хакан (0:1)
90' Мартинес Лаутаро (0:2)
Ромеро Серхио • Маццокки Паскуале 62' ( Джонсон Деннис ( 62') • Кальдара Маттиа • Чеккарони Пьетро • Хапс Ридгесиано • Бузио Джанлука • Вакка Антонио 71' ( Тессманн Таннер ( 71') • Ампаду Этан 85' ( Форте Франческо ( 85') • Араму Маттиа 54' 71' ( Анри Тома ( 71') • Кийине Софиан • Окереке Давид 85' ( Чрнигой Домен ( 85')
Запасные: Модоло Марко • Леццерини Лука • Свобода Михаэль • Сигурдссон Арнор • Хейманс Дан • Перец Дор • Молинаро Кристиан
Ханданович Самир • Шкриньяр Милан • Бастони Алессандро • Димарко Федерико • Дармиан Маттео 71' ( Дюмфрис Дензел ( 71') • Барелла Николо 82' ( Гальярдини Роберто ( 82') • Брозович Марсело • Чалханоглу Хакан 58' ( Весино Матиас ( 58') • Перишич Иван 82' ( Д'Амброзио Данило ( 82') • Корреа Хоакин 58' ( Мартинес Лаутаро ( 58') • Джеко Эдин
Запасные: Сенси Стефано • Кордац Алекс • Сатриано Мартин • Раноккия Андреа
27 ноября. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".