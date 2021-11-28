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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» скромно, но заслуженно победил в дождливой Венеции

28 Ноября 2021 • 00:42 Комментировать
Венеция
0:2
Интер Милан
окончен

В 14-м туре Серии А «Интер» приехал в гости к «Венеции» и под проливным дождём обстреливал чужие ворота. Несмотря на обилие попыток, реально опасными были немногие, включая дальний удар Хакана Чалханоглу на 34-й минуте, который стал единственным результативным в поединке в основное время. У соперника ближе всех к успеху был Маттиа Араму, но спасти свою команду ему не удалось. На шестой компенсированной минуте гости забили 11-метровый, который особо ничего не изменил.

«Интер» победил со счетом 2:0 и подобрался к лидерам на расстояние в одно очко.

Протокол игры  
Венеция 0:2 Интер Милан
   

34' Чалханоглу Хакан (0:1)

90' Мартинес Лаутаро (0:2)
Ромеро Серхио Маццокки Паскуале   62' (Джонсон Деннис (   62') Кальдара Маттиа Чеккарони Пьетро Хапс Ридгесиано Бузио Джанлука Вакка Антонио   71' (Тессманн Таннер (   71') Ампаду Этан   85' (Форте Франческо (   85') Араму Маттиа   54'   71' (Анри Тома (   71') Кийине Софиан Окереке Давид   85' (Чрнигой Домен (   85')
Запасные: Модоло Марко Леццерини Лука Свобода Михаэль Сигурдссон Арнор Хейманс Дан Перец Дор Молинаро Кристиан
Ханданович Самир Шкриньяр Милан Бастони Алессандро Димарко Федерико Дармиан Маттео   71' (Дюмфрис Дензел (   71') Барелла Николо   82' (Гальярдини Роберто (   82') Брозович Марсело Чалханоглу Хакан   58' (Весино Матиас (   58') Перишич Иван   82' (Д'Амброзио Данило (   82') Корреа Хоакин   58' (Мартинес Лаутаро (   58') Джеко Эдин
Запасные: Сенси Стефано Кордац Алекс Сатриано Мартин Раноккия Андреа
27 ноября. Стадион "Пьерлуиджи Пенцо".

 

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28.11  14:30 Удинезе ... Дженоа 2.14 3.65 3.35
28.11  17:00 Милан ... Сассуоло 1.56 4.6 5.6
28.11  17:00 Специя ... Болонья 2.8 3.55 2.48
28.11  20:00 Рома ... Торино 1.61 4.3 5.4
28.11  22:45 Наполи ... Лацио 1.77 4.1 4.4
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