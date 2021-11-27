В «Вероне» отреагировали на новость об интересе к Миранчуку

Сегодня утром в итальянских СМИ появилась новость о возможном переходе российского полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты» в «Верону». Своим мнением по этому поводу поделился Тони Д’Амико, занимающий пост спортивного директора «жёлто-синих».

В беседе с корреспондентом «Спорт-экспресса» функционер назвал эту информацию фейком.

Ранее также сообщалось о возможном переходе Алексея в «Торино», «Дженоа» и петербургский «Зенит».

Россиянин не смог стать игроком основного состава «Аталанты» после перехода из «Локомотива» в прошлом году. Последний матч в составе бергамасков он провел 27 октября, появившись на замену под занавес встречи.