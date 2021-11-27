«Милан» предложил улучшенный контракт Эрнандесу

Защитник Тео Эрнандес близок к подписанию нового трудового соглашения с «Миланом», об этом сообщают журналисты La Gazzetta dello Sport.

Руководство итальянского топ-клуба сделало предложение игроку. «Россонери» намерены пролонгировать сотрудничество до середины 2026 года. Клуб готов платить Эрнандесу по новому контракту четыре миллиона евро за сезон.

Действующий договор между сторонами рассчитан до 2024 года. Текущий оклад защитника составляет 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 поединках, отметившись одним забитым мячом и четырьмя ассистами.