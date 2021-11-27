Главред France Football: «У Роналду осталась одна цель – завершить карьеру с большим количеством «Золотых мячей», чем у Месси»

Журналист Паскаль Ферре, который является главным редактором France Football, высказался о соперничестве аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду за «Золотой мяч».

«Обладатель этого трофея навсегда впишет свое имя в историю футбола. У Криштиану осталась только одна цель – завершить карьеру с большим количеством «Золотых мячей», чем у Лионеля. Я знаю это, ведь Роналду сам рассказал мне об этом», - приводит слова журналиста New York Times.

На счету 34-летнего аргентинца шесть «Золотых мячей», в активе 36-летнего португальца на одну награду меньше.

Вручение премии в этом году состоится 29 ноября.