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Главред France Football: «У Роналду осталась одна цель – завершить карьеру с большим количеством «Золотых мячей», чем у Месси»

27 Ноября 2021 • 13:45 Комментировать (3)

Журналист Паскаль Ферре, который является главным редактором France Football, высказался о соперничестве аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду за «Золотой мяч».

«Обладатель этого трофея навсегда впишет свое имя в историю футбола. У Криштиану осталась только одна цель – завершить карьеру с большим количеством «Золотых мячей», чем у Лионеля. Я знаю это, ведь Роналду сам рассказал мне об этом», - приводит слова журналиста New York Times.

На счету 34-летнего аргентинца шесть «Золотых мячей», в активе 36-летнего португальца на одну награду меньше.

Вручение премии в этом году состоится 29 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Паскаль Ферре
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Id152079006
27 Ноября 2021 в 15:24
Mission Impossible. В главной роли - Криштиану Роналду.
ARTUR
27 Ноября 2021 в 15:15
Почему-то ни один из них не отказался как минимум по одному левому мячу в своей коллекции.
Misha_diablo_football
27 Ноября 2021 в 14:10
По ходу это уже утопия с Му-му в ближайшем будущем Рону ничего не светит кроме ЛЕ или кубка Англии...
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