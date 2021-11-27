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Чемпионат Италии. Серия А

Руководство «Ювентуса» подозревается в отмывании 50 млн евро

27 Ноября 2021 • 13:32 Комментировать (2)

Руководство туринского «Ювентуса» находится под следствием, об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport. Под пристальным вниманием правоохранительных органов пребывают президент «старой синьоры» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и спортдир Фабио Паратичи.

Как сообщает источник, в течение последних двух сезонов боссы итальянского гранда фальсифицировали финансовую отчетность клуба, дабы искусственно увеличить доход и завладеть 50 миллионами евро.

Полиция уже провела обыски в главном офисе «Ювентуса» и извлекла для изучения необходимые документы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Андреа Аньелли Павел Недвед Фабио Паратичи
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
27 Ноября 2021 в 15:20
Ювентуса ??? Да лббая команда отмывает бабло , договорняки ,ставки , только уже никто не будет разбираться в этом ,потому что все в теме .
Id152079006
27 Ноября 2021 в 14:31
По Андреа Аньелли давно тюрьма плачет! В семье - не без урода!!!
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