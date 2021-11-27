Руководство «Ювентуса» подозревается в отмывании 50 млн евро

Руководство туринского «Ювентуса» находится под следствием, об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport. Под пристальным вниманием правоохранительных органов пребывают президент «старой синьоры» Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед и спортдир Фабио Паратичи.

Как сообщает источник, в течение последних двух сезонов боссы итальянского гранда фальсифицировали финансовую отчетность клуба, дабы искусственно увеличить доход и завладеть 50 миллионами евро.

Полиция уже провела обыски в главном офисе «Ювентуса» и извлекла для изучения необходимые документы.