Появился очередной претендент на Алексея Миранчука

Российский хавбек Алексей Миранчук может остаться в итальянском чемпионате, об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира. Если верить журналисту, интерес к россиянину проявляет «Верона». Клуб готов подписать полузащитника в январское трансферное окно.

Миранчук планирует покинуть «Аталанту» из-за недостатка игровой практики. Ранее ходили слухи об интересе к нему со стороны «Торино» и «Дженоа», а также одного российского топ-клуба.

26-летний футболист присоединился к бергамаскам в сентябре прошлого года. «Аталанта» приобрела Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.