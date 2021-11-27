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Чемпионат Италии. Серия А

Появился очередной претендент на Алексея Миранчука

27 Ноября 2021 • 09:11 Комментировать

Российский хавбек Алексей Миранчук может остаться в итальянском чемпионате, об этом рапортует посредством твиттер-аккаунта инсайдер Николо Скира. Если верить журналисту, интерес к россиянину проявляет «Верона». Клуб готов подписать полузащитника в январское трансферное окно.

Миранчук планирует покинуть «Аталанту» из-за недостатка игровой практики. Ранее ходили слухи об интересе к нему со стороны «Торино» и «Дженоа», а также одного российского топ-клуба.

26-летний футболист присоединился к бергамаскам в сентябре прошлого года. «Аталанта» приобрела Миранчука у «Локомотива» за 14,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Алексей Миранчук
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