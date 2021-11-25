В Серии А планируют вакцинировать всех футболистов

Президент итальянской федерации футбола Габриэле Гравина намерен бороться с 4-5% игроков Серии А и Серии В, которые отказываются прививаться от коронавируса. Глава организации уже поручил функционерам и футболистам готовиться к обязательной вакцинации.

- У нас есть 4 или 5 процентов игроков, которые не вакцинированы. Некоторые потому, что делали прививку вакциной, которая у нас не сертифицирована, - приводит слова Гравины Football Italia.

Если удастся вакцинировать всех игроков, федерация предложит правительству пойти на смягчение ограничений для футбольных соревнований. В то же время Гравина будет бороться с «анти-ваксерами» среди игроков, которые «генерируют высокие риски в раздевалках».