Перишич не исключил возможности продления контракта с «Интером»

Несмотря на то, что итальянская пресса сообщала о желании Ивана Перишича покинуть «Интер» летом следующего года по истечению действующего контракта, сам футболист не исключил возможность продления соглашения с миланским клубом.

После матча с «Шахтёром» в Лиге чемпионов хорват намекнул, что был бы не против остаться в команде. «На данный момент сфокусирован на настоящем, а с руководством мы поговорим позже. Все возможно, увидим, что будет через пару недель», - прокомментировал Перишич в интервью Sky Italia.

В текущем сезоне 32-летний игрок принял участие в 16 матчах «Интера», отметившись тремя голами и двумя результативными передачами.